Однако, в компании заявили, что ожидают роста цен на российском авторынке в 2025 году

Автозавод «Москвич» планирует удерживать цены на свою продукцию хотя бы до конца 2024 года. Об этом сообщил Максим Златокрылец, коммерческий директор компании, на автомобильном форуме IMAF, который проходит в Москве в рамках выставки MIMS Automobility Moscow.

Златокрылец отметил, что в настоящее время завод работает над снижением производственных затрат и сохранением ценовой политики, установленной в начале года. В качестве одного из примеров он указал на переход к мелкоузловой сборке, что позволило сэкономить 25% на логистических расходах. В 2025 году менеджер ожидает роста цен на российском рынке автомобилей, однако, пока неясно, как это затронет продукцию «Москвич».

В данный момент цена бензинового кроссовера «Москвич 3» начинается от 1690000 рублей, тогда как электрическая версия стоит от 3025000 рублей. Лифтбек «Москвич 6» можно приобрести за минимальную сумму в 2136000 рублей, если речь идёт о модели прошлого года.

Златокрылец также упомянул, что в 2024 году компания нацелена на реализацию 27 тысяч автомобилей. Для сравнения, в феврале генеральный директор, управляющий «Москвичом» совместно с московскими властями, Сергей Когогин, заявил о прогнозе в 30-35 тысяч единиц, который уже был ниже изначально запланированных 50 тысяч автомобилей. Тогда Когогин отметил, что для выхода на безубыточный режим завод должен производить не менее 40 тысяч экземпляров в год. По словам коммерческого директора компании, планы на 2025 год сейчас составляют 35-40 тысяч автомобилей.