Сообщается, что армия приближается к населённому пункту Мариновка

На аккаунтах украинских военных корреспондентов в социальных сетях появляется информация об увеличении зоны контроля российскими военными на Покровском участке. За последние сутки Вооружённые силы Российской Федерации заняли дополнительные 12 квадратных километров этого участка, включая районы в границах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка.

Тем временем на Украине утверждают, что российские подразделения осуществляют наступательные операции в сторону Мариновки. Эти сообщения вызывают особый интерес, так как Мариновка расположена совсем рядом с ключевой дорогой E50 Покровск-Карловка. К тому же, Мариновка прилегает к этой стратегически важной для украинской сил трассе с севера. В прошлом российские силы пересекли трассу E50, направляясь к Михайловке.

Эти действия не только затрудняют администрации Зеленского логистику его войск в Карловке, но и дают возможность предпринять попытку осуществить окружение Селидово. Этот город украинское военное руководство рассматривает как один из ключевых пунктов своей обороны на линии Селидово-Украинск-Курахово.

Стоит напомнить, что накануне представители киевского правительства в Покровском районе объявили о проведении эвакуации жителей Покровска, Мирнограда и Новогродовки.