Ivara GT-UV поступит в продаже по цене в 300 тысяч долларов, что примерно составляет 27,4 млн рублей

На автомобильной выставке в Монтерее, Калифорния, компания Karma Automotive представила прототип своего первого ультрароскошного кроссовера. Новая модель, получившая название Ivara GT-UV, будет доступна как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой.

Дизайн автомобиля выполнен в новом стиле под названием Comet Line. Его отличительными чертами являются плавные контуры, сложные формы и уникальный капот с углублением, а также широкое лобовое стекло с скрытыми стойками. Гладкие декоративные элементы в голубом цвете подчеркивают экологическую направленность данной модели. Владелец этого кроссовера может не переживать о возможных выездах за пределы асфальта. Благодаря уникальному покрытию нижней части автомобиля, микрочастицы имеют способность восстанавливать поверхность после незначительных повреждений.

Даты выхода серийного варианта Karma Ivara GT-UV пока не раскрыты, как и другие характеристики автомобиля. Тем не менее, по данным Carscoops, цена данного внедорожника составит минимум 300 тысяч долларов, что примерно составляет 27,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно о сотрудничестве компании Karma с Intel для разработки особой программируемой архитектуры - SDVA. Ожидается, что первой моделью, оснастившейся этой передовой технологией, станет суперкар Kaveya, чьи продажи намечены на 2026 год.