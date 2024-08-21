Автомобиль Ford Probe I был утрачен после погрузки в транспортировочный трейлер

В результате пожара был утрачен уникальный концепт-кар Ford Probe I 1979 года, разработанный Ghia. Как сообщает издание Motor1, инцидент произошел в Монтерее, Калифорния, после завершения конкурса Pebble Beach, когда прототип уже был загружен в трейлер для транспортировки.

Реставрационная мастерская Scott Grund for Company, владеющая автомобилем, опубликовала фотографии сгоревшего экспоната в своем Instagram. Судя по опубликованным материалам и комментариям руководства компании, от концепции осталась лишь рамная конструкция - все остальные детали восстановлению не подлежат. Тем не менее, владельцы планируют перевезти обгоревший остов в гараж для хранения.

Этот уничтоженный в огне автомобиль был одним из нескольких прототипов, созданных в с 1979 по 1985 год. Основной задачей разработчиков было продемонстрировать современные аэродинамические решения, которые способствовали бы улучшению топливной эффективности. Инженеры Ghia применили усовершенствованную платформу Fox, которая превосходила по длине архитектуру Mustang тех же лет. Заднеприводный шоу-кар приводился в движение 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем, а его интерьер был оснащен современными цифровыми технологиями, характерными для 1980-х годов.

В дальнейшем производитель адаптировал эти решения для массовых моделей Ford Taurus и Probe, который изначально планировался как новый Mustang.