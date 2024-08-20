Сообщается, что одна часть поселка полностью зачищена российскими силами, а другая находится в серой зоне

Под давлением российских подразделений, украинские формирования утратили контроль над ещё одним поселением в Покровском районе. Средства массовой информации Украины подтверждают, что Вооруженные силы Украины потеряли влияние над населённым пунктом Красный Яр. Часть этого посёлка была освобождена Вооружёнными силами России, а северная его часть остаётся в неопределённой зоне.

Красный Яр располагается недалеко от посёлка Крутой Яр, который, в свою очередь, также был взят под контроль российскими войсками несколько дней назад. На данном этапе единственным населённым пунктом на маршруте к Мирнограду с этой стороны остаётся Николаевка, не следует путать с уже взятой под контроль Николаевкой, расположенной на юге. Подразделениям осталось преодолеть примерно 4 километра до юго-восточной границы Мирнограда и около 8 километров до Покровска.

Ранее российские подразделения на данном участке освободили несколько других населённых пунктов, среди которых в числе недавно освобождённых - Камышевка и Межевое, расположенные у Карловского водохранилища.

Тем временем, многие западные аналитики сомневаются, что ВСУ смогут организовать серьезную линию обороны на этом участке без той группировки, которая задействована в нападении на Курскую область, однако, Зеленский продолжает отправлять свои лучшие части на российскую территорию.