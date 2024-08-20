По словам источников, ВСУ были выбиты их посёлков Межевое и Камышевка.





От военных корреспондентов начинают поступают новости о том, что посёлки Межевое и Камышевка на Покровском участке оказались под контролем российских военных. Армия РФ, продолжая активные боевые операции в этом регионе, за последние 24 часа нанесла удары по остаткам украинских сил к северу и северо-востоку от Карловского водохранилища. В результате было занято как минимум два населённых пункта.

Если верить ряду околовоенных Telegram-каналов, поселения Межевое и Камышевка теперь находятся под контролем российских вооружённых сил. Межевое расположено на восточном берегу реки Волчья, тогда как Камышевка находится всего в нескольких километрах к западу от него.

Со слов журналистов, ВСУ утратили контроль над всем восточным побережьем и дамбой Карловского водохранилища. Также есть сведения о том, что ВСУ, похоже, потеряли позиции в селе Скучное, где продолжается операция по очистке территории от украинских сил, оказавшихся в изоляции.

На текущий момент Вооруженные силы Российской Федерации не прекращают наступление в районе поселка Птичье. Это село, наряду с находящимся юго-восточнее посёлком Калиново, остаится последними населенными пунктами, которые контролируются ВСУ и дают возможность сдерживать продвижение российских войск к Карловке с северо-западного направления. При этом подразделения ВС РФ также продвигаются к Карловке с южной стороны, из района города Красногоровка.