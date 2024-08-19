Компания создала уникальный вариант в стиле нового фильма «Чужой: Ромул»





Компания Lotus представила изображения уникальной версии своего электрокроссовера Eletre, созданной в честь выхода последней части фильма ужасов «Чужой: Ромул». Этот автомобиль существует в единственном экземпляре, информация о его стоимости отсутствует.

По описанию, узор на кузове отражает кости и хвост Чужого, а темная чёрно-красная палитра соответствует атмосфере фильма. Интерьер также выполнен в этих цветах, дополнен специальной вышивкой на подголовниках. Дизайнеры черпали вдохновение из "инопланетных пейзажей и биологических форм".

Особый экземпляр модели Lotus оснастили черными колесными дисками диаметром 22 дюйма, красными тормозными суппортами и капотом из углепластика. По всей видимости, никаких других модификаций нет. Информация о цене автомобиля также не доступна. Возможно, этот уникальный автомобиль был изготовлен на заказ и уже имеет своего владельца.

Lotus Eletre представлен в двух вариантах. В стандартной версии используются два электромотора, которые развивают мощность в 603 лошадиных сил и крутящий момент 703 Нм. С такими характеристиками разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды. В более мощной версии показатели значительно выше: 903 лошадок и 985 Нм. Для достижения 100 км/ч этому варианту требуется всего 2,95 секунды.