Сообщается, что часть группировки ВСУ была ликвидирована, но некоторым бойцам удалось бежать





Российские подразделения активизировались в Курской области, и сегодня поступили сведения о ликвидации очередных подразделений ВСУ, а также о взятии украинских солдат в плен. Дополнительно, бойцы армии «Север» вместе с морпехами 810-й бригады Черноморского флота провели операцию по освобождению населенного пункта Сафоновка в Кореневском районе от украинских формирований. Об этом информирует ряд телеграм-каналов, ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся данным, в течение сегодняшнего дня российские военные, действуя в Курской области, в ходе операции по зачистке села Сафоновка нанесли удар по группировке украинских солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Во время сражения оставшиеся в живых силы ВСУ покинули село, бросив своих раненых. Примечательно, что Сафоновка не относится к зонам временного контроля Киева - речь идет о мобильных группах ВСУ, которые смогли проникнуть туда до установки заслонов.

"Бойцы группы «Север» совместно с морскими пехотинцами 810-й бригады Черноморского флота провели операцию по очистке от Вооружённых сил Украины населённого пункта Сафоновка, расположенного в Кореневском районе Курской области", - отмечает источник через канал.





Министерство обороны также подтвердило бои в районе Сафоновки и Шептуховки. Согласно информации военных, были проведены разведывательные и поисковые действия в лесных территориях к югу от населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Целью операции было обнаружение и уничтожение ранее прорвавшихся мобильных групп Вооруженных сил Украины. В активном содействии в поисковых работах и ликвидации украинских формирований принимали участие авиация и FPV-дроны.