Сообщается, что в совокупности этот электрокар имеет 1306 лошадиных сил и может разгоняться до 100 км/ч за 2,36 секунды





Компания BYD успешно завершила испытания своей второй модели нового премиального суббренда YangWang - электрического гиперкара U9, стоимостью $235 тысяч. На протяжении последних 6 месяцев это четырёхмоторное купе тестировалось на трассе Нюрбургринг, и теперь оно готово к поставкам. Первые экземпляры для клиентов уже начали сходить с конвейера, сообщает Car News China.

Предварительные продажи BYD YangWang U9 с невозвращаемым депозитом в $42 тысячи стартовали в Китае ещё в феврале. Однако, запуск серийного производства столкнулся с задержками. Ранее информировалось, что в качестве извинения за задержку компания предложила клиентам, внесшим предоплату, кредиты в собственном приложении, которые можно будет использовать в сервисных центрах.

Пятиметровый YangWang U9 имеет карбоновый монокок и оборудован четырьмя электродвигателями мощностью по 326 лошадиных сил каждый. В общей сложности они выдают 1306 лошадей и 1680 Нм, позволяя ускоряться до 100 км/ч всего за 2,36 секунды. Предельная скорость автомобиля превышает 309 километров в час. Аккумуляторы на 80 кВт·ч обеспечивают запас хода до 450 километров по циклу CLTC, а поддержка зарядной мощности до 500 кВт позволяет вернуть 30-80% заряда всего за 10 минут.





Одной из отличительных черт данного гиперкара является продвинутая гидропневматическая система подвески DiSus-X, которая контролирует как продольные, так и поперечные и вертикальные движения кузова. Эта система не только устраняет раскачивания и наклоны, но и дает возможность электромобилю подпрыгивать на месте, "танцевать" и передвигаться на трех колесах. Неофициальные дистрибьюторы BYD готовы доставить модель YangWang U9 в Россию под заказ. По имеющейся информации , стоимость автомобиля колеблется от 31 до 39 миллионов рублей.