На территории музея-заповедника «Архангельское» будут представлены более 300 автомобилей, как раритетные экземпляры, так и современные суперкары

В период с 24 по 25 августа текущего года, на территории подмосковного музея-заповедника «Архангельское» состоится ежегодный фестиваль-выставка автомобилей. Экспозиция, расположенная на свежем воздухе среди парковых скульптур и архитектурных мемориалов, представит широкий спектр автомобильной техники - от моделей Советского Союза и Европы до экземпляров из Соединенных Штатов и Японии.

В общей сложности гости получат возможность увидеть свыше 300 автомобилей. В их числе будут как коллекционные экземпляры, так и современные спорткары, а также несколько уникальных вседорожников и суперкаров.

В программе «Автовыходных в Архангельском» предусмотрены лекции от специалистов автомобильной отрасли, коллекционеров, гонщиков и известных блогеров. Участники смогут присоединиться к мастер-классам и конкурсам, а также получить возможность выиграть машину, которая принадлежала пилоту-испытателю и чемпиону Советского Союза по ралли.

Новинкой фестиваля станет культ-баттл под руководством журналиста Сергея Знаемского. В этом состязании уникальные и редкие автомобили будут соревноваться не по скорости, а по своим достоинствам и недостаткам, включая их историю и любопытные детали. Для детей организована отдельная программа с конкурсами, детским ралли и мастер-классами. Билеты на выставку доступны для покупки через интернет.