Также сообщается, что на Купянском направлении ВСУ обустраивают свои оборонительные позиции в окрестностях Сеньково

Российские вооруженные силы продолжают активное наступление на Донбассе, продвигаясь как в сторону Покровска, так и к Торецку. Успехи начали наблюдаться на обоих участках, где штурмовые группы из состава «Центра» последовательно освобождают населённые пункты. Сегодня Министерство обороны сообщило о том, что Артемово - значимый населённый пункт в Торецкой агломерации - теперь полностью находится под контролем России. Несмотря на то, что российские войска вошли в Артемово уже некоторое время назад, его окончательная зачистка завершилась только сейчас.

События на Северском участке тоже приносят положительные новости, где подразделения группировки «Юг» взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка, находящуюся северо-восточнее Раздоловки. Впереди расположен сам населённый пункт с тем же названием, до него осталось всего около полукилометра. Хотя бои в этом районе проходят не самым активным образом, российские силы настойчиво движутся к Северску с трёх различных направлений.

На других участках передовой изменений практически нет, за исключением Купянского направления, где после интенсивных боев в районе Песчаного командование ВСУ решило отступить за реку Оскол и укрепить новые позиции в окрестностях Сеньково. Хотя информация неофициальная, она кажется достаточно достоверной.

Что касается Курского направления, военное ведомство подготовит отдельный отчет, из которого можно будет узнать о текущей ситуации в Курской области. На протяжении суток средствами ПВО были сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer, 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 военных дронов.