Сообщается, что российская армия сумела поразить пункт временной дислокации иностранных добровольцев и склады с вооружением

В то время как Воздушные силы украинской армии утверждают, что успешно уничтожили все российские ударные дроны ночью, сопротивление делится подробностями о проведенной атаке. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, ночные атаки беспилотников оказались "достаточно успешными".

Лебедев сообщает, что, согласно сведениям от его соратников, российские дроны атаковали пригород Киева, целевая задача заключалась в поражении военной базы иностранных добровольцев. Хотя детали остаются неразглашенными, взрывы от дронов были описаны как "мощные". Вторая атака производилась по Павлограду в Днепропетровской области, где был уничтожен склад с боеприпасами и некоторыми образцами вооружения. Подробной информации на данный момент нет, но обещают предоставить больше данных в будущем.

"Не сказать, чтобы было много ударов, но пара - весьма результативных: в пригородах Киева по местам, где собираются иностранцы, желающие отправиться в Курскую область, а также в Павлограде, на севере от города, был подвергнут атаке склад с боеприпасами и "некоторые артиллерийские пушки". Что именно за техника была сожжена, станет известно позже", - сообщил Лебедев на своем канале в Telegram.

По имеющимся данным, полученным от Воздушных сил Украины, в ночь с воскресенья российская армия осуществила комбинированную атаку с помощью дронов-камикадзе типа "Герань". В общей сложности зашла одна большая группа БПЛА, которая на протяжении всей ночи курсировала над украинским небом, вынуждая системы противовоздушной обороны работать в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.