Это уже третий посёлок за минувшие сутки, из которого удалось выбить ВСУ.

На протяжении последних 24 часов российские войска на направлении Покровска заняли около 22 квадратных километров территории. В результате, ВСУ утратили контроль над двумя селами - Крутой Яр и Заветное.

С начала нового дня зафиксирована потеря украинскими силами контроля над ещё одной деревней, расположенной на востоке от Покровска. Это посёлок Межевое, где российские войска сначала нанесли огневое поражение украинским военнослужащим на окраинах, а затем вытеснили остатки группировки за пределы населённого пункта.

Утрата ВСУ сёл Межевое, Желанное, Новожеланное и Заветное ставит оставшиеся формирования ВСУ в сёлах Камышевка, Птичье и Скучное в сложное положение, забирая их в полукольцо. На этом участке линии соприкосновения активно действует артиллерия, в том числе тяжёлые огнемётные системы ТОС, что создаёт дополнительные трудности для украинских сил.

Межевое находится к северу от Карловского водохранилища. Группировка ВСУ в Карловке, расположенной на южной стороне водохранилища, начала сталкиваться с серьёзными трудностями, особенно в вопросах снабжения, после того как российские войска пересекли дорогу на Покровск. В то же время российские силы продолжают наступление в Гродовке, приближаясь к городу Мирноград, который является ближайшим населённым пунктом к Покровску. Киевские руководители ранее объявили о необходимости эвакуации населения из этого района.