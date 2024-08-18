Это уже второй посёлок, взятый под контроль на данном участке за последние 24 часа

Российские Вооружённые силы продолжают усиливать свои позиции на Покровском направлении. Каждый день поступает информация о новых успехах в освобождении населённых пунктов к востоку от Покровска.

За минувшие 24 часа Вооружённые силы Украины лишились контроля над очередным населённым пунктом в этом районе. Накануне уже сообщалось, что украинская армия утратила контроль над Крутым Яром. Теперь же поступили данные о том, что российские подразделения освободили ещё один посёлок - Заветное. Это село соседствует с Новожеланным, контроль над которым украинские силы потеряли несколько дней назад.

Освобождение Новожеланного и Заветного открывает новые возможности для расширения контроля к северо-западу от Карловки. Учитывая, что российская армия уже пересекла стратегическую дорогу Карловка-Покровск, как заявляют сами украинские военные корреспонденты, ситуация для гарнизона Вооруженных сил Украины в Карловке становится с каждым днем все более напряженной, особенно в сфере логистики.

Сегодня российские войска, заняв Крутой Яр, продвигаются к Новогродовке с севера, одновременно наступая на Красный Яр с юга. Киев теперь не способен эффективно координировать действия гарнизонов в Гродовке и Новогродовке, что значительно усложняет его маневры в этом районе.