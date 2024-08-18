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Zelikman
Российская армия освободила населённый пункт Заветное на Покровском направлении
Это уже второй посёлок, взятый под контроль на данном участке за последние 24 часа

  Российские Вооружённые силы продолжают усиливать свои позиции на Покровском направлении. Каждый день поступает информация о новых успехах в освобождении населённых пунктов к востоку от Покровска.

  За минувшие 24 часа Вооружённые силы Украины лишились контроля над очередным населённым пунктом в этом районе. Накануне уже сообщалось, что украинская армия утратила контроль над Крутым Яром. Теперь же поступили данные о том, что российские подразделения освободили ещё один посёлок - Заветное. Это село соседствует с Новожеланным, контроль над которым украинские силы потеряли несколько дней назад.

  Освобождение Новожеланного и Заветного открывает новые возможности для расширения контроля к северо-западу от Карловки. Учитывая, что российская армия уже пересекла стратегическую дорогу Карловка-Покровск, как заявляют сами украинские военные корреспонденты, ситуация для гарнизона Вооруженных сил Украины в Карловке становится с каждым днем все более напряженной, особенно в сфере логистики.

  Сегодня российские войска, заняв Крутой Яр, продвигаются к Новогродовке с севера, одновременно наступая на Красный Яр с юга. Киев теперь не способен эффективно координировать действия гарнизонов в Гродовке и Новогродовке, что значительно усложняет его маневры в этом районе.

#сво #всу #армия #бои #наступление #покровское направление
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