Благодаря новому комплексу, командование российской армии сможет с большей скоростью и эффективностью ставить задачи артиллерийским дивизиям

Холдинг «Росэлектроника» в составе Государственной корпорации Ростех показала функциональность системы управления артиллерией Воздушно-Десантных войск под названием «Завет-Д». Данная система предназначена для подготовки артиллерийских расчетов к десантированию и ведению боевых операций, а также для управления огнем во время самих боестолкновений. Система была разработана НПП «Рубин», являющегося частью «Росэлектроники».

Автоматизация всех процессов существенно увеличивает скорость и эффективность военного руководства и управления на поле боя. На командно-наблюдательной машине «Завета-Д» разработка боевых операций для артиллерийского дивизиона занимает примерно от 7 до 12 минут, уничтожение стационарных целей - от 6 до 10 секунд, а переход на неподготовленную позицию - менее 3 минут. Комплекс имеет возможность зафиксировать одновременную атаку сразу от 20 целей.

"Современная автоматизированная военная техника нуждается в соответствующих командно-наблюдательных комплексах для эффективного управления "умными" механизмами. В области артиллерии эту задачу решает десантируемый комплекс «Завет-Д». Он автоматизирует операции командно-наблюдательного пункта, координацию боевых действий артиллерийского дивизиона и минометной батареи ВДВ, а также выполняет функции оптико-электронной разведки. Устройство включает комплекс автоматизирующих технологий, системы связи, передачи данных, средства для разведки и наблюдения, а также навигационные и программные решения. Мы продолжаем НИОКР для дальнейшего улучшения нашего продукта", - заявил Алексей Данилов, генеральный директор НПП «Рубин».

«Завет-Д» представляет собой комплекс управления для артиллерийских группировки частей ВДВ. В его стандартную комплектацию входят КНМ и КШМ, выносной пункт управления, 2 переносных програмно-технических комплекса, технологический и унифицированный комплексы управления.