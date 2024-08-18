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Zelikman
Российские военные отрезают и ликвидируют группы ВСУ, прорвавшиеся на территорию России
Одновременно с этим ВС РФ отбивают атаки украинских сил, пытающихся любой ценой показать результаты в Курской области

  Военные подразделения Российской Федерации, расположенные на Курском участке, начали операцию по поиску и уничтожению мобильных групп украинских войск, проникших вглубь страны. Об этом стало известно из нового сообщения Министерства обороны по ситуации в Курской области.

  Российские войска закрыли возможные маршруты для продвижения Вооруженных сил Украины на территорию страны и продолжают борьбу с украинскими группировками, которые пытаются прорвать российскую оборону. Нападения со стороны киевских формирований были отбиты в районах Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. Одновременно с этим проводятся разведывательные операции в лесных зонах к югу от населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Российская армия активно ищет ранее прорвавшиеся мобильные группы ВСУ и уничтожает их.

  Авиация России функционирует почти на пределе своих возможностей, нанося удары по скоплениям украинских солдат и бронетехники. Удары осуществлены в таких районах, как Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки в Курской области. В Сумской области было атаковано местонахождение резервов ВСУ, а также склады с боеприпасами и горючим около населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино. В районе Бездрика в Сумской области в результате прилёта была ликвидирована пусковая установка РСЗО М270 MLRS.

  Украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике, что признают и сами украинские источники. В течение последних суток ВСУ утратили около 300 бойцов и 27 единиц техники. Общее число потерь на этом направлении превысило 3460 человек, 50 танков, 70 единиц БМП и БТР, а также 262 боевых бронемашины. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

#сво #всу #армия #бои #курская область
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