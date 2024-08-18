Модель является переработанным автомобилем MC20, с улучшенными аэродинамическими свойствами и дополнительными функциями





На фестивале The Quail в США компания Maserati представила свой самый современный суперкар, предназначенный для общественных дорог. Это GT2 Stradale - модель, основанная на гражданском MC20 и вдохновленная гоночным MC20 GT2. Внешний вид новинки претерпел значительные изменения, включая усовершенствованную аэродинамику, снижение веса, а также перенастройки двигателя, подвески и рулевого управления по сравнению с исходной версией.

Maserati GT2 Stradale получил продвинутую аэродинамику, среди которой заметны передний сплиттер большего размера и антикрыло, увеличивающие прижимную силу на 500 кг, а также вентилируемый капот и крылья. Кроме того, модель оснащена облегчёнными коваными 20-дюймовыми дисками и мощными тормозами Brembo. В интерьере автомобиля была переработана центральная консоль для снижения веса, установлены новые сиденья, доступные в двух вариантах размеров, и заменены дверные ручки на текстильные петли. На рулевом колесе теперь установлена светодиодная подсветка для отображения оборотов двигателя. Тем не менее, спартанский характер купе всё еще не потерян - в оснащение входят мультимедийная система, шесть динамиков с возможностью расширения до 12 за дополнительную плату и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Теперь трёхлитровый двигатель достигает мощность в 640 лошадиных сил и 720 Нм, вместо 630 лошадей и 730 Нм, как у стандартной версии MC20. Двигатель по-прежнему работает в связке с восьмиступенчатой трансмиссией и задним приводом. Ускорение до 100 километров в час теперь происходит за 2,8 секунды, что на 0,1 секунды быстрее, причем максимальная скорость снизилась всего на 1 км/ч, составив 324 км/ч.





Подвеска была перенастроена по образцу гоночного MC20 GT2. В режиме Corsa для трека предусмотрены дополнительные настройки, позволяющие контролировать уровень вмешательства электронных систем, а для самых подготовленных гонщиков разработан максимально настраиваемый режим Corsa Evo. Этот режим будет доступен в пакете Performance Pack, который включает электронную блокировку дифференциала, полуслики Michelin и карбон-керамические тормоза. Также в качестве опций можно будет установить огнетушитель и четырёхточечные ремни безопасности. Информация о стоимости этого дорожного и трекового суперкара пока не раскрыта.

Вместе с GT2 Stradale Maserati представила на выставке в Калифорнии еще два суперкара той же серии. Среди них оказался первый клиентский экземпляр чисто трекового купе MCXtrema, который дебютировал на мероприятии The Quail годом ранее, а также специальная версия MC20 Icona, выполненная в духе легендарного MC12 Stradale, празднующего 20-летие.