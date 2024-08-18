Данный посёлок находится недалеко от шахты 1-3 Новогродовская, которую украинские формирования оборудовали в качестве опорного пункта

Российские военные, продолжая свои наступать в Покровском районе Донецкой Народной Республики, освободили ещё один населённый пункт от украинских сил. С поддержкой артиллерийских и авиационных подразделений, пехота отряды Вооружённых Сил России нанесли ответный удар по ВСУ в поселке Крутой Яр.

Это село расположено недалеко от важной шахты «1-3 Новогродовская», которая находится недалеко от города Новогродовка. Несколько дней назад представители киевской власти в Покровском районе объявили о приостановке работы шахты, после этого её территорию заняли украинские военные.





Со взятием под контроль Крутого Яра российские силы усилили своё присутствие в окрестностях Новогродовки, осуществляя окружение района как с южного, так и с северного направлений. Стоит напомнить, что накануне украинские источники поведали о действиях армии России, которая пересекла автодорогу, соединяющую Покровск и Карловку, вместе с этим продвигаясь к террикону в районе Селидово. Этот террикон является доминирующей высотой в окрестностях данного города.

Ранее также поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над селом Новожеланное в этом же Покровском направлении. Утрата украинскими формированиями Крутого Яра значительно осложняет для армии Киева транспортное сообщение между Гродовкой и Новогродовкой — крупными населенными пунктами на востоке Покровской агломерации.