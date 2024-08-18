Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
Данный посёлок находится недалеко от шахты 1-3 Новогродовская, которую украинские формирования оборудовали в качестве опорного пункта

  Российские военные, продолжая свои наступать в Покровском районе Донецкой Народной Республики, освободили ещё один населённый пункт от украинских сил. С поддержкой артиллерийских и авиационных подразделений, пехота отряды Вооружённых Сил России нанесли ответный удар по ВСУ в поселке Крутой Яр.

  Это село расположено недалеко от важной шахты «1-3 Новогродовская», которая находится недалеко от города Новогродовка. Несколько дней назад представители киевской власти в Покровском районе объявили о приостановке работы шахты, после этого её территорию заняли украинские военные.


  Со взятием под контроль Крутого Яра российские силы усилили своё присутствие в окрестностях Новогродовки, осуществляя окружение района как с южного, так и с северного направлений. Стоит напомнить, что накануне украинские источники поведали о действиях армии России, которая пересекла автодорогу, соединяющую Покровск и Карловку, вместе с этим продвигаясь к террикону в районе Селидово. Этот террикон является доминирующей высотой в окрестностях данного города.

  Ранее также поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над селом Новожеланное в этом же Покровском направлении. Утрата украинскими формированиями Крутого Яра значительно осложняет для армии Киева транспортное сообщение между Гродовкой и Новогродовкой — крупными населенными пунктами на востоке Покровской агломерации.

#сво #всу #армия #бои #наступление
+
Написать комментарий (0)
Украина планирует создать "зону безопасности" на территории Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мощная солнечная вспышка Х-класса достигла Земли и нарушила работу телекоммуникаций по всей Азии
2
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
13
Tom’s Hardware представили топ-13 лучших видеокарт в августе 2024 года
3
Пользователи нашли настройку в Windows 11, позволяющую поднять fps процессоров Ryzen 9000 в играх
4
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
13
СберБанк обновил систему входа в свою веб-версию "СберБанк Онлайн"
2
В приложении YouTube на Android появится размытое нижнее меню
+
Shift Up готовится выпустить Stellar Blade на PC - студия выполнила обязательства перед Sony
+
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
1
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
7
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
8
Отдельную четырехполосную дорогу для грузовиков начали строить в Забайкалье до границы с Китаем
1
Релиз MiniOS 3.3.4: Новые возможности и улучшения
+
Пользователи Windows 11 жалуются на падение производительности после установки обновления KB5041585
5
Появилась информация о трёх часах Garmin в преддверии выставки IFA 2024
1
Стали известные системные требования для новой игры под названием inZoi
1
Представлен список смартфонов OPPO, для которых Android 15 станет последним обновлением ОС
+
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
7
Arrow Lake будут иметь менее впечатляющие частоты в сравнении с предыдущим поколением процессоров
+
ZTE ведёт работу над своим новым флагманским смартфоном Nubia Z70 Ultra
1

Популярные статьи

Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
15
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
110
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
22
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
8
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
18
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
4
Чем отличается смартфон за $100 от флагмана, и на какие характеристики стоит обращать внимание
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
2
Steam Deck против Xbox - Valve наносит коварный удар в спину Microsoft
2
Путь Дэдпула в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Владимирович
14:28
Сказка со времен ещё как минимум ХР 😂😂😂
По статистике Steam, уже более миллиона игроков ждут выхода Delta Force: Hawk Ops
lighteon
14:27
Экспериментальный RADV. RADV из коробки не работает, только экспериментальная версия.
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
Дмитрий Владимирович
14:26
В чем забагована? Или как всегда утешаете себя сидя на старом утяге? 😂😂😂
По статистике Steam, уже более миллиона игроков ждут выхода Delta Force: Hawk Ops
Максим Мартынов
14:23
А по русски?
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
Максим Мартынов
14:22
Лё, пойду перепроходить второй Фаллаут. Здесь нам не рады ...
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
Дед Мороз
14:12
Ага а ещё фотоэлемнты ежедневно срут на головы горожан радиактивными отходами удаляемыми через трубу вентиляции АЭС...
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
Мартин Кинг
14:11
Пхахах минутка юмора
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
Ришат Султанов
14:11
Туфта высшей степени.
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
beastly77
14:08
зомбохряки прорвали госграницу и вторглись в Курскую область, они перешли самые жирные красные линии и тишина, теперь вот АЭС и также будет тишина, тк. элиты бабки рубят и никто не хочет ускорять заве...
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
Alex TOPMAN
14:06
7200 с38-44, это не для энтузиастов. Это - для казуалов. ))
Оперативная память в форм-факторе CAMM2 по скоростным показателям практически не уступает DIMM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем