Оставшаяся часть посёлка находится в серой зоне. Украинские формирования были вынуждены оставить данный район

Российские Вооружённые Силы не прекращают наступление на Донбассе, и одним из ключевых направлений продвижения является Покровское. Вслед за освобождением посёлков Орловка и Желанное сложилась такая ситуация на поле боя, что украинские формирования в поселке Новожеланное оказались в окружении.

Сначала российские штурмовые группы, действуя в координации с артиллерийскими и авиационными подразделениями, приблизились к Новожеланному, и на текущий момент удалось вытеснить ВСУ из этого населенного пункта. Контроль над почти 90% территории села теперь находится в руках Вооружённых сил России, в то время как оставшаяся часть остается в статусе серой зоны.

Потеря контроля над Новожеланным создает дополнительные трудности для гарнизона киевских сил в районе Карловки. Российские войска значительно увеличили занимаемую территорию к северу от дороги Покровск-Карловка-Донецк и продвинулись на северо-запад от Карловского водохранилища. Теперь есть отличные возможности для дальнейшего наступления в этом секторе линии боевого соприкосновения, что может привести к блокированию ВСУ в Карловке и лишению их снабжения.





События в Новожеланном также открывают пути к городу Селидово, который является частью оборонительной линии Вооруженных сил Украины на западе Донецкой Народной Республики. Ранее эта линия не столько защищала, сколько служила ключевым маршрутом снабжения для всей группировки украинских войск на Донбассе.

В то же время российские силы продолжают расширять зону контроля в районе Николаевки, оказывая давление в сторону города Новогродовка, входящего в состав Покровской агломерации.