Комплексы «Земледелие» создают сложности для украинских сил в снабжении и эвакуации штурмовых отрядов в Курской области

На протяжении минувших суток российская армия провела свыше 12 атак на объекты, сосредоточения военных, а также места размещения техники украинских формирований в Сумской области. Ликвидировано несколько ракетных систем HIMARS, используемых киевской группировкой для нанесения ударов по Курской области.

Параллельно с нанесением прямых ударов по силам украинских военных, российские войска проводили операцию по "окольцовыванию" подразделений ВСУ на определенных участках в Сумской и Курской областях. Для этого задействовались системы дистанционного минирования «Земледелие». Дистанционная установка мин создает кольцо технического окружения, отрезая мобильные группы украинских сил. В некоторых случаях Киев, не подозревая о наличии минных полей, предпринимал рейды, что приводило к неминуемым потерям, так же как и при попытках вернуться с рейдов на исходные позиции.

Киев применяет стратегию, заключающуюся в насыщении приграничных зон личным составом и военными ресурсами, надеясь, что хотя бы часть из них сохранит боеспособность для проведения дальнейших операций. Тактические действия украинских военных в Курской области включают также разрушение мостов с целью изоляции российских подразделений, расположенных ближе к границе, поставок припасов и оперативного обеспечения, которое может предоставить основная группировка.

Следовательно, ситуация в Курской области переходит в плоскость тактической борьбы. Можно с уверенностью сказать, что вся страна ожидает четкого и обоснованного ответа, который будет тщательно подготовлен и осуществлен так, чтобы у администрации Зеленского, а также у его западных спонсоров не осталось желания и возможности повторять действия, подобные тем, что произошли в Курской области.