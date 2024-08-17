Гиперкар компании демонстрирует уникальные решения, которые могут стать будущим автомобилестроения

Компания Cadillac представила свой новый концепт-кар под названием Opulent Velocity, который иллюстрирует их представление о роскошном гиперкаре будущего. Автомобиль приводится в движение электрическими моторами и оснащён комфортабельным четырёхместным интерьером с планировкой 2+2, а также современным автопилотом, при этом не лишён привычных элементов управления.

Прототип получил уникальные фары в стиле "рифлёное стекло", светящиеся колёсные диски и впечатляющие двери-бабочки. В передней части расположены спортивные сиденья, а сзади - минималистичный диван. Концепт вместо традиционного руля имеет прямоугольный штурвал с встроенным дисплеем.

Ожидается, что электромобиль будет укомплектован автопилотом четвёртого уровня, что позволит водителю наслаждаться поездкой и расслабиться. Легкое касание многофункционального контроллера переключает автомобиль в ручной режим, активируя штурвал и педали. Для фанатов автоспорта предусмотрена функция "призрачной машины", которая дает возможность соревноваться с собой на гоночной трассе и улучшать свои рекорды по времени круга.

Opulent Velocity основан на доработанной платформе Ultium. Есть вероятность, что в будущем она будет использована в специальных версиях V-Series или Blackwing.