Подразделения подошли вплотную к населённым пунктам Крутой Яр и Красный Яр

Украинская сторона утратила контроль над еще одним населённым пунктом в ДНР. Это посёлок Журавка, расположенный недалеко от Покровска, стал объектом наступления российских вооружённых сил. После успешного боя с украинскими войсками в Журавке подразделения российской армии продолжили движение на северо-запад и достигли населённых пунктов Крутой Яр и Красный Яр.

Вооруженные силы России действуют не только в пределах пгт Гродовка, но также окружают данный населённый пункт с флангов, что препятствует украинским формированиям в организации эффективного контрудара. Также идет продвижение российской группировки на север от Гродовки по Казённый Торец. Здесь российские бойцы за несколько дней взяли под контроль посёлки Свиридоновка и Новоторецкое.

Войска постепенно двигаются к Покровску и к соседнему городу Мирноград. Киевские власти заявляют, что осуществляют эвакуацию жителей из этих населенных пунктов. Накануне была прекращена работа шахты 1-3 «Новогродовская» в Покровской агломерации. Вооруженные силы Украины решили воспользоваться этой шахтой, как одним из рубежей своей обороны.

Для более эффективного поражения украинских формирований на своих позициях российские военные начали активнее применять термобарические боеприпасы, такие как в арсенале у систем «Солнцепёк» и «Тосочка», относящимся к тяжелым огнеметным системам.