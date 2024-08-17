После выявления комплексов дроном-разведчиком, по комплексам был нанесён ракетный удар

По информации, которая подтвердилась, российские вооружённые силы поразили ещё две западные ПВО-ПРО установки на территориях, контролируемых киевскими властями. Речь идет о двух системах Patriot, размещенных украинскими формированиями в Днепропетровской области.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что дрон-разведчик сумел выявить дивизион комплексов Patriot в районе Любимовки Днепропетровской области. После чего, координаты были переданы экипажу оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». По этому позиционному району незамедлительно был нанесён ракетный удар, который накрыл американские установки ПВО.

"В результате нанесённого удара были полностью уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и радиолокационная станция «AN/MPQ-65»", - говорится в заявлении.

Любимовка - это посёлок, расположенный в Днепровском районе Днепропетровской области. Установка зенитных комплексов Patriot на данной территории была попыткой Киева защитить не только Днепропетровск, но и прилегающие районы правобережья, находящиеся за рекой Днепр, от атак российских дронов и ракет. Уничтожение сразу двух установок кассетными боеприпасами открывает возможность для российских военных средств доставить удары по этому направлению. Специалисты отмечают, что нейтрализация средств противовоздушной обороны может стать предвестником масштабной атаки на важные объекты, находящиеся под контролем украинских властей.