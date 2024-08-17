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Zelikman
Crocs выпустила сабо, стилизованные под автомобиль Бэтмена из фильма 1989 года
Стоимость данной обуви 70 долларов за пару, продажи уже стартовали в некоторых странах


  Сотрудничество с элементами поп-культуры стало стандартом в индустрии обуви, но лишь немногие бренды смогли достичь такого уровня креативности и проработки, как компания Crocs. Одним из последних их произведений стали сабо Classic Clog, вдохновлённые культовым автомобилем Бэтмена.

  На прилавках магазинов появилась уникальная версия "кроксов", получившая название Batman x Crocs Classic Clog Batmobile. Эта обувь выполнена в чёрном цвете, а в её нижней части расположены детали, имитирующие фары, систему выхлопа и другие характерные черты супергеройского транспорта. Ближе к пятке выделяются массивные задние колёса, добавляющие обуви дополнительный акцент.



  Верхняя часть обуви выполнена в плоском стиле и украшена блестящей вставкой, напоминающей лобовое стекло. Одной из самых заметных деталей дизайна стал ремешок на пятке, который стилизован под спойлер, напоминающий крылья летучей мыши. Несомненно, к тапочкам прилагаются фирменные "джибитсы" с символикой Бэтмена и Бэтмобиля.

  Первая партия обуви Crocs, стоимостью 70 долларов или 6,3 тысячи рублей, уже появилась в продаже в ряде стран и была раскуплена за считанные дни. В ближайшее время ожидается масштабный международный релиз. Интересно, что, несмотря на американское происхождение бренда, точная дата начала продаж данной модели в США пока не известна.

  Также в Дубае был обнаружен заброшенный прототип Бэтмобиля, который вполне может быть одной из версий автомобиля, использованного в трилогии о Тёмном рыцаре режиссера Криса Нолана.

#бэтмен #комиксы #обувь #batman x crocs classic clog batmobile
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