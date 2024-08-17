Компания запустила свой мобильный магазин на Android и iOS. Однако, на iPhone-устройствах он пока доступен исключительно на территории ЕС

Epic Games Store впервые запустился на устройствах iPhone в Европейском Союзе и на Android по всему миру. Это событие открывает новую страницу в продолжающейся борьбе за более открытый и конкурентоспособный цифровой рынок, который Epic стремится создать, чтобы преодолеть доминирование Apple и Google.

С запуском мобильного магазина представлены три многопользовательские игры: Fortnite, Rocket League Sideswipe и мобильная версия Fall Guys, которая впервые выходит на рынок. Теперь эти игры доступны глобально через Epic Games Store на устройствах Android. Однако, версией для iPhone на данный момент могут воспользоваться только пользователи из ЕС, что связано с регуляциями, предусмотренными Законом о цифровых рынках.

Закон, направленный на стимулирование конкуренции и инноваций в области цифровых технологий, создал условия для такого развития, но его действие ограничено только Европейским союзом. Тим Суини, основатель и генеральный директор Epic Games, выразил свой оптимизм относительно введения мобильной версии EGS и ее перспективы.

"Обстановка изменяется, и мобильная экосистема начинает, наконец, предоставлять возможности для конкуренции. Конфликт еще далек от завершения, однако, это значительный шаг вперед для разработчиков и пользователей, которые теперь могут ощутить преимущества конкуренции и большей степени выбора", - заметил Суини, акцентируя внимание на более глобальных последствиях данного запуска.

Этот шаг ориентирован не только на перенос игр на мобильные платформы, но также на оспаривание ограничительных практик компаний Apple и Google, которые, по мнению Epic Games, подавляют конкуренцию и сводят на нет выбор для потребителей. Хотя эта победа имеет значение, доступ к Epic Games Store на мобильных устройствах продолжает оставаться проблематичным. Apple и Google установили сложные многошаговые процессы установки, запутанные настройки и "пугающие" предупреждения о безопасности, которые могут отпугнуть менее искушенных пользователей.

Кроме EGS mobile, Epic увеличивает свое влияние через альтернативные магазины приложений. Начиная с AltStore PAL для пользователей iOS в Европейском Союзе, компания планирует представить свои игры на разных независимых платформах, таких как Aptoide и ONE Store, тем самым еще больше увеличивая доступность для мобильных геймеров.