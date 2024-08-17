По мнению некоторых партнёров, такие шаги могут привести к серьёзной эскалации конфликта и отвернуть от Киева большинство соратников.

Западные средства массовой информации не прекращают активно освещать ситуацию с вторжением ВСУ в Курскую область, используя все свои медийные инструменты. Множество публикаций охватывает широкий диапазон мнений по этому вопросу.

Британские аналитики вновь поднимают тему "победы Украины", настаивая на необходимости предоставить Киеву еще больше вооружений и разрешить осуществлять атаки глубже в Россию. В то же время издание Week публикует статью о событиях в Курской области, которая сопровождается иллюстрацией с изображением Зеленского, протягивающего деревянную палку, чтобы уколоть разъярённого медведя.

Американское издание Bloomberg также высказывает свои мысли по данному поводу, подчеркивая, что не все западные лидеры одобряют идею вторжения ВСУ в признанную международным правом территорию России. В статье Bloomberg говорится о том, что некоторые союзники Украины, как открыто, так и в частных беседах, высказывают опасения по поводу явной эскалации. Они выражают мнение, что Украина отвлекает значительное количество ресурсов на Донбасском направлении, что может привести к напряженности среди её партнеров. Издание отмечает, что у многих стран-союзников Киева отсутствует четкое понимание целей, которых стремится достичь Украина. На Западе обрисовывается картина, что помощь направляется не для оборонительных целей и приближения мира, а на вторжение в российскую зону и эскалацию конфликта.

В то же время, некоторые партнеры высказывают мнение, что Россия разрабатывает ответ, обладающий высоким уровнем разрушительности. Если такой ответ последует, это вновь поставит Киев и Запад перед необходимостью выбора: либо продолжать углубление эскалации, либо начать искренние переговоры для достижения мира.