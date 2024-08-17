Теперь зарубежные инвесторы должны будут просить разрешения у Министерства финансов Японии для покупки активов

Сегодня Министерство финансов Японии (MOF) объявило, что иностранные инвесторы обязаны теперь "предварительно уведомлять для проверки" о своих намерениях при внесении прямых инвестиций в компании, занимающиеся производством полупроводниковых инструментов и высокотехнологичных электронных компонентов. Этот шаг представляет собой расширение Закона Японии о валюте и внешней торговле (FEFTA), который контролирует прямые иностранные инвестиции в японские компании.

Расширение списка "определенных критически важных товаров" в рамках Закона о содействии экономической безопасности вызвано необходимостью обеспечения надежных поставок для ключевых бизнес-секторов и предотвращения манипуляций другими странами с использованием экономического давления для влияния на решения Японии в международной политике.

Закон о содействии экономической безопасности был инициирован в ответ на международные инциденты, такие как политически мотивированный отказ от экспорта энергоносителей из России в Западную Европу после начала Специальной Военной Операции на Украине. Другим примером служит попытка Китая связать свои притязания на японские острова Сенкаку с торговым соглашением о редкоземельных элементах в 2010-х годах.

Японское правительство стремится не только к повышению безопасности своих цепочек поставок, но и к “устранению угрозы утечки технологий и их перевода в военную сферу” через это расширение. Недавно Япония выделила миллиарды долларов на развитие полупроводников, и, скорее всего, хочет убедиться, что инвестированные средства принесут пользу стране, а не будут использованы против нее.