Некоторые компании решили пересмотреть свои планы из-за растущих расходов на реализацию своих инициатив, другие опасаются изменений условий, в случае прихода Трампа к власти в США

Закон о производстве полупроводников, подписанный президентом Джо Байденом в 2022 году, был нацелен на сокращение зависимости от Китая, а также поддержку американской индустрии электромобилей, возобновляемых источников энергии и полупроводников. Он предусматривал привлечение крупных инвестиций для создания новых производственных возможностей в США и мог бы предоставить более 400 миллиардов долларов в виде налоговых льгот, кредитов и грантов для укрепления цепочки поставок полупроводников.

После принятия Закона о снижении инфляции (IRA) и Закона о полупроводниках (CHIPS Act) предприятия объявили о планах инвестиций на сотни миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что меры по стимулированию экономики приносят результаты. Тем не менее, расследование Financial Times показало, что многие из инициированных проектов остаются нереализованными.

Издание сообщило о мониторинге 114 крупных проектов, каждый из которых имеет стоимость свыше 100 миллионов долларов. Общая сумма отслеживаемых проектов составила 227,9 миллиарда долларов, из которых 84 миллиарда долларов, или 40 процентов от общего объема, находятся на стадии неопределенности.

Одним из значительных проектов, который был отложен минимум на два года, является планируемый завод полупроводников TSMC стоимостью 40 миллиардов долларов недалеко от Каса-Гранде в Аризоне. Поставщики тайваньского гиганта также вынуждены отложить свои инвестиции свыше 500 миллионов долларов на период до двух лет. Как отметил мэр Каса-Гранде Крейг Макфарланд, компании пересматривают свои планы из-за "более высоких, чем ожидалось, расходов", что, в первую очередь, связано с проблемами рабочей силы и цепочек поставок.

Также несколько других фирм, включая производителей солнечных панелей Maxeon, Heliene и Meyer Burger, отложили свои проекты в США после падения цен из-за избытка производства в Китае. Некоторые компании, такие как производители автозапчастей Samkee и Lear Corporation, откладывают свои вложения как минимум на год. В то же время другие компании, такие как Nel Hydrogen и Anovion, занимающаяся производством деталей для аккумуляторов, приостановили свои многомиллионные проекты из-за отсутствия политической четкости.

Некоторые организации, приостановившие свои инициативы, выразили тревогу по поводу потенциального возвращения Трампа к президентству и возможного влияния этого на финансирование программ IRA и CHIPS. Бывший президент пообещал отменить IRA в случае его победы, что не получило поддержки со стороны республиканцев в Конгрессе.

Компания VSK Energy, занимающаяся производством солнечных панелей, решила отказаться от планов по строительству завода в Колорадо и теперь изучает варианты в штатах с республиканским управлением, чтобы защитить свои инвестиции в случае повторного избрания Трампа. Один анонимный представитель компании отметил: "Вероятно, вам будет выгоднее находиться в штате, где доминирует ваша партия, чтобы кто-то из ваших единомышленников мог защищать ваши интересы".