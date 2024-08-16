Сообщается о прилётах в Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях

На данный момент российские вооружённые силы ещё не проводили масштабного удара, о котором на Западе говорят как о предстоящем событии. Это касается ожидаемого ответа на вторжение украинских войск в Курскую область. Вместо значительного авианалета, Вооружённые силы России наносят точечные удары.

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Так, в ночь с 15 на 16 августа российские Воздушно-Космические силы, применив несколько дронов типа «Герань», атаковали объекты в Киеве, где располагалась военная техника ВСУ. Украинские источники сообщали, что дроны были замечены над Броварами и Бучей, и следовали в направлении Деснянского района и Троещины.

Также подобные удары были совершены по целям украинских сил в Кривом Роге. На текущий момент отсутствует информация о конкретных поврежденных объектах в этом городе Днепропетровской области, однако, имеются косвенные данные, указывающие на попадания в военный аэродром, расположенный в окрестностях Кривого Рога.

Поступают сообщения о множественных взрывах в Запорожье, которое находится под контролем украинских войск. В этом районе огневое воздействие было направлено на личный состав одной из бригад, который собирался в качестве резерва для отправки в Сумскую область, вероятно, с дальнейшей целью переброски в Курскую область.

Российская авиация также нанесла удары по целям и позициям войск Зеленского в Харькове и его области. В результате атак были поражены позиции ВСУ в зонах Волчанска, Липцов и Купянска-Узлового.