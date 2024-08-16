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Zelikman
Крупные облачные компании продолжают вкладывать огромные средства в ИИ
Ранее инвесторы выразили опасения, что такие инвестиции могут никогда не окупиться, а лишь надувают финансовый пузырь.

  Расходы на сферу искусственного интеллекта и машинного обучения продолжают увеличиваться, хотя путь к их коммерциализации оказывается более длительным, чем ожидалось. Как сообщает свежий отчет S&P Global, ведущие облачные компании "инвестируют значительные средства" в ИИ, в то время как традиционные рынки компьютерных технологий остаются на низком уровне. По данным фирмы, совокупные капитальные вложения Microsoft, Alphabet и Meta в ИИ возросли на 60% по сравнению с прошлым годом.

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  Три ключевых игрока облачных услуг показывают динамичный рост, и ожидается, что их показатели продолжат увеличиваться на 20% и более к 2025 году. Хотя основные возможности в бизнесе ИИ уже реализованы, облачные провайдеры могут извлечь выгоду из перехода с локальной инфраструктуры на облачные решения.

  Возможности в сфере ИИ становятся все более распространенными, однако, CSP продолжают тратить больше, чем зарабатывают на алгоритмах ИИ. В итоге, S&P прогнозирует, что "путь к монетизации и зрелости ИИ займет больше времени, чем ожидалось". Генеральный директор Google/Alphabet, Сундар Пичаи, недавно подчеркнул, что риск недостаточного финансирования ИИ существенно выше риска переинвестирования, тогда как крупным игрокам, таким как OpenAI, требуется значительное финансирование для обеспечения своей деятельности.

  По данным S&P, компании не спешат массово интегрировать искусственный интеллект. Множество потенциальных клиентов CSP все еще пытаются осмыслить, как внедрить эту технологию в свою деятельность, а распространение генеративных услуг и ИИ-моделей не облегчает эту задачу. Прогноз S&P говорит о том, что затраты на ИИ будут расти до 2028 года.

  Тем временем в 2024 году ожидается, что глобальные затраты на информационные технологии останутся на уровне роста в 8 процентов. Секторы корпоративного оборудования и традиционных технологий показывают менее уверенные темпы роста. Хотя компании откладывают долгосрочные инициативы, они продолжают переходить на облачные технологии. Управленческие группы становятся более оптимистичными относительно макроэкономической ситуации по сравнению с предыдущими полугодиями, согласно S&P.

  Также организация выставила Intel кредитный рейтинг «A-» после квартала, который оказался менее успешным, чем ожидалось, с падением выручки. Концерну придется пережить сложные времена во второй половине года, поскольку его клиенты снижают запасы. Ожидается, что рынок ИИ-компьютеров станет растущим сегментом, с поставками более 40 миллионов единиц к концу 2024 года и 100 миллионов к концу 2025 года.

#технологии #искусственный интеллект #инвестиции #оборудование
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