За счёт PBO Enhanced Mode, пользователи могут повысить производительность своих процессоров Ryzen 9000 на 8-15%

MSI продемонстрировала свою функцию для увеличения скорости процессоров AMD Ryzen 9000 под названием PBO Enhanced Mode. Эта технология, по словам разработчиков, должна улучшить работу новейших чипов от Красного гиганта, которые конкурируют с лидирующими процессорами на рынке. Решение от MSI, по сути, стало усовершенствованной версией PBO2, разработанной AMD. Настройка от MSI может поднять производительность на 15% для Ryzen 7 9700X и до 10% для Ryzen 9 9950X.

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Опция PBO Enhanced включает 3 режима: Enhanced 1, 2 и 3. В ходе тестирования с использованием CPU-Z, Cinebench R20, R23 и 2024 на Ryzen 9 9950X данной компании удалось зафиксировать прирост скорости до 6% на режиме Enhanced 1. Вторая версия режима обеспечила увеличение мощи на 8%, а третий, наиболее агрессивный, улучшит результат практически на 10%. По экспериментальным данным MSI, базовая опция PBO2 от AMD лишь незначительно повысила скорость, не превысив 5%.





Сходное поведение можно отметить и в других моделях AMD Ryzen 9000. Так, Ryzen 9 9900X демонстрировал скорость на 4% выше с активированной технологией AMD PBO. В то же время, использование Enhanced Mode 3 от MSI привело к увеличению производительности на 8%. Ryzen 7 9700X благодаря включению PBO2 стал быстрее на 10%, а применение MSI Enhanced Mode 3 обеспечило 15-процентный прирост. В свою очередь, Ryzen 5 9600X показал улучшение на 8% с MSI PBO Enhanced 3, в отличие от 4%-го повышения с AMD PBO2.

Компания MSI не делится информацией о том, каким образом ей удалось добиться большей производительности из своих уникальных профилей. Всё же, тесты MSI показывают, что их индивидуальная версия PBO может обеспечить производительность, превышающую возможности официальной технологии AMD PBO2.