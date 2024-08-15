РСЗО была полностью уничтожена вместе со складом боеприпасов и экипажем





Украинские силы продолжают наращивать свои резервы в Курском направлении, где ежедневно происходят напряженные бои. Вооруженные силы Украины стремятся использовать занятую в начале атаки территорию как базу для дальнейшего продвижения вглубь региона, поэтому на эту область перебрасывают личный состав, технику и запасы.

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Однако, по подразделениям, военной технике и снабжению украинских войск регулярно отрабатывают российские авиационные и артиллерийские силы. Сообщается, что российским расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен американский комплекс HIMARS, который обстреливал населённые пункты в Курской области.

Российские военные опубликовали видео с дрона-разведчика, на котором можно увидеть, как РСЗО HIMARS производит ракетные удары, а затем пытается скрыться в заранее оборудованной позиции в лесополосе. Судя по всему, там же производилось пополнение боекомплекта.

Оператор БПЛА оперативно передал координаты командованию, после чего по цели был нанесён ракетный удар. После поражения цели, можно было наблюдать серию повторных взрывов, что говорит о детонации боеприпасов для американской РСЗО.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/mod_russia/42198

В то же время российская армия отслеживает сосредоточение украинских войск в близлежащей Сумской области и наносит удары по этим позициям. По сведениям Министерства обороны, военнослужащие российской армии также нанесли удар по колонне из 15 топливозаправщиков Вооруженных Сил Украины, которые двигались через Сумскую область в сторону Курской области.

Удар был произведен так же с использованием комплекса «Искандер-М», в результате чего колонна ВСУ была ликвидирована.