Цены на данные автомобили будут варьироваться от 2,7 до 3,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации и привода





Компания Haval официально представила в России новый кроссовер F7 второго поколения. Модели поступят в автомобильные салоны. Автомобили будут доступны в дилерских центрах Haval City с 23 августа в трех комплектациях, предлагая два варианта моторов и передний или полный привод. Цены на модель колеблются от 2,7 до 3,5 миллиона рублей, что означает увеличение стоимости базовой версии на 250 тысяч рублей после обновления.

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Стартовая версия Elite включает 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари, выдвижные дверные ручки, а также датчики света и дождя. В комплектацию входят камеры кругового обзора, задний парктроник, круиз-контроль, система стабилизации, шесть подушек безопасности и двухзонный климат-контроль. Интерьер выполнен из ткани, а водительский интерфейс состоит из 10-дюймовой цифровой панели и 12,3-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы с функцией голосового управления, дебютирующей у Haval. Аудиосистема включает шесть динамиков. Haval F7 Elite с полным приводом и двухлитровым мотором будет стоить 3,1 млн рублей, добавляя 400 тысяч к базовой версии.

В комплектации Premium, стоимость которой начинается от 2,9 млн рублей, колёсные диски увеличиваются до 19 дюймов, а размеры экранов достигают 12 и 14,6 дюймов. Также в данном варианте доступны отделка из кожзаменителя, затемнение задних стёкол, атмосферная подсветка салона, электрорегулировка водительского кресла, электропривод для дверцы багажника, беспроводная зарядка для мобильного устройства, дополнительные динамики, салонное зеркало с функцией автозатемнения и электроскладные боковые зеркала. К тому же, предлагаются передний парктроник, ограничитель скорости, системы для контроля слепых зон и предупреждения о соприкосновении сзади, а также функция безопасного открытия двери.

Haval F7 в исполнении Tech Plus за 3,5 миллиона включает панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, память настроек для водительского кресла и электрорегулировку переднего пассажирского, проекционный дисплей, датчик бесконтактного открытия багажника, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроля за полосой движения, распознавания дорожных знаков, помощи при проходе перекрёстков и автоматического управления дальним светом.

Производитель раскрыл ключевые особенности модели в прошлом месяце и теперь добавил больше деталей. В сравнении с предыдущей версией кроссовер значительно увеличился в размерах: его габариты составляют 4780x1890x1675 мм, а колесная база — 2800 мм. Клиренс варьируется от 183 до 191 мм в зависимости от комплектации. Вместимость багажа при сложенном втором ряде достигает 1328 литров.

Haval F7 сохранил полуторалитровый турбомотор для переднеприводной версии и двухлитровый для полноприводной, однако, их характеристики немного изменились. Новый бензиновый мотор развивает 150 лошадиных сил и 230 Нм, а второй — 192 лошадей и 320 Нм. Ускорение до 100 километров в час занимает 10,9 и 9,4 секунды соответственно, максимальная скорость достигает 188 и 194 км/ч. Переднеприводный кроссовер потребляет 7,3 литра топлива на 100 км в смешанном цикле, тогда как полноприводный - 8,6 литра. Трансмиссия все та же - семиступенчатый "робот".

Новая версия F7 первой среди автомобилей Haval получила интегрированную систему Яндекс Авто для удобного доступа к навигации и музыке. Кроме того, для российского рынка предусмотрена панель с физическими кнопками и улучшенное антикоррозийное покрытие, а также "зимний" пакет с обогревом руля и задних сидений, а также аккумулятор большой емкости.