Повышение роста продаж, по мнению экспертов, вызвано повышенным спросом на устройства для искусственного интеллекта

Компания Lenovo Group Ltd. объявила о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, что вселяет надежду на постепенное восстановление компьютерной отрасли, вызванное мировыми инвестициями в искусственный интеллект.

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Чистая прибыль выросла на 38% и составила $243 миллиона за три месяца, завершившихся в июне, согласно заявлению Lenovo в четверг. Это превышает средний прогноз в $231 миллион. Выручка увеличилась на 20%, достигнув $15,4 миллиарда.

Эти результаты подчеркивают, как растущий интерес к серверам, необходимым для разработки технологий искусственного интеллекта, способствует наращиванию продаж. Крупные технологические гиганты, такие как Amazon, Google и Baidu, активно увеличивают инвестиции в центры обработки данных в ожидании потенциального бума AI-сервисов, несмотря на опасения инвесторов, что данные вложения не окупятся.

Lenovo укрепила свои позиции на рынке, обогнав HP Inc. и Dell Technologies Inc., отгрузив 14,7 миллиона устройств в июньском квартале, согласно данным исследовательской компании IDC. Тем не менее, акции китайского производителя не сумели обойти конкурентов в этом году, частично из-за опасений по поводу спада второй по величине экономики мира и влияния геополитической нестабильности.

Генеральный директор Ян Юаньцин планирует использовать устройства с искусственным интеллектом для расширения своей международной деятельности в следующие годы, несмотря на то, что рынок остается нестабильным.

Геополитические угрозы, такие как потенциальные новые пошлины на ПК и ограничения на экспорт чипов со стороны регуляторов США или Европы, продолжают оставаться проблемой для компании, которая существует уже 40 лет. Администрация Байдена уже установила ряд ограничений на экспорт высоких технологий в Китай, включая передовые чипы для обучения искусственному интеллекту от Nvidia. На данный момент Lenovo занимает лидирующие позиции по продажам серверного оборудования на внутреннем рынке.