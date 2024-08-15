Также под контролем российских сил оказались все прилегающие к посёлку районы





Боевые действия в северной части Харьковской области продолжаются. В этот момент наиболее ожесточенные столкновения происходят в окрестностях районного центра Липцы. Российские силы, успешно преодолев оборонительные позиции украинских военных вдоль реки Липец, вошли в населенный пункт и взяли под контроль северо-восточную часть, включая прилегающие районы.

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В то же время, российские вооруженные силы, наступают со стороны Глубокого и уже расширили свои позиции на восточном берегу Травянского водохранилища. Это создало дополнительное давление на группировку ВСУ в Липцах, поджимая её также с севера.

Украинская сторона старается сохранить свои позиции на возвышенностях, которые тянутся к юго-восточной части упомянутого водохранилища Травянского. Эти высоты имеют ключевую роль в регионе, поскольку контроль над ними напрямую влияет на итоговое владение селом Липцы и соседними южными селами, включая Слобожанское.

В настоящее время российские подразделения активно действуют с обеих сторон возвышенности, разрывая оборонительные линии украинских войск и не позволяя им усилить свои позиции от Липцов в направлении Глубокого и Лукьянцев. Расстояние от Липцов до окружной дороги Харькова составляет 20 километров.