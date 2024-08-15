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Zelikman
Huawei работает над выпуском нового чипа для искусственного интеллекта - Ascend 910C
По заявлениям клиентов компании, данные модели способны конкурировать с ускорителями Nvidia H100 или Nvidia B20

  Huawei разрабатывает новый чип для китайского рынка - Ascend 910C, который создан для конкурентной борьбы с моделями Nvidia, такими как HGX H20 и предполагаемый B20 на базе Blackwell. По имеющейся информации, компания уже отправила образцы данного чипа различным клиентам, включая китайских операторов связи.

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  Крупные игроки на рынке Поднебесной, как например Baidu, ByteDance и China Mobile, провели испытания модели Ascend 910C от Huawei. Представители компании утверждают, что новое устройство может сопоставляться с Nvidia H100, однако, неясны критерии, по которым Ascend 910C можно сравнить с флагманом от Nvidia предыдущего поколения. Дилан Патель, эксперт из SemiAnalysis, отмечает, что 910C демонстрирует существенные улучшения и может обойти Nvidia B20, хотя конкретные детали он не раскрыл.

  Предполагаемый интерес к Ascend 910C является значительным, с предварительными переговорами, указывающими на возможность размещения заказов, превышающих 70 тысяч устройств на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Huawei намерена начать отгрузки в октябре, однако, объемы и сроки поставок остаются под вопросом.

  В начале года аналитики подсчитали, что Huawei может реализовать примерно 550 тысяч единиц Ascend 910B, что меньше, чем почти миллион единиц HGX H20 от Nvidia, но все же внушительная цифра. Однако, если верить слухам, Ascend 910B имел дефекты, что не давало возможность Huawei выйти на запланированные объемы поставок. Если эти слухи подтвердятся, одной из задач разработки Ascend 910B могло быть улучшение производительности через применение различных библиотек проектирования и упрощение некоторых дизайнерских требований, как это делала Huawei с Kirin 9010.

  Однако, несмотря на эти достижения, Huawei сталкивается с трудностями в производстве. Компания испытывает задержки с поставками, предположительно, продукции изготовленной SMIC. Связано это с санкциями Соединённых Штатов Америки, ограничивающими доступ к современным производственным технологиям. Также сообщается о подготовке к новым ограничениям в США, способным затруднить поставки высокоскоростной памяти в Поднебесную, в связи с чем компания накапливает HBM2E.

  Невзирая на действующие ограничения на экспорт, компания Nvidia не прекращает поставлять китайским потребителям урезанные варианты своих видеоадаптеров с искусственным интеллектом, например, HGX H20. Тем не менее, эти устройства имеют меньшую производительность по сравнению с моделью, доступной на других рынках, что вызывает недовольство у многочисленных китайских клиентов, так как это сказывается на их международной конкурентоспособности. Новый процессор Ascend 910C от Huawei может заполнить этот вакуум, если его производственные показатели позволят это.

  Конкуренция между Huawei и Nvidia в Китае становится все более напряженной. В случае, если Huawei сможет расширить выпуск Ascend 910C без препятствий, Nvidia рискует утратить свои преимущества на данном рынке, где уже наблюдается снижение интереса к её менее производительным GPU. Чтобы сохранить свои позиции, Nvidia продолжает развивать решения, адаптированные под экспортные правила США, такие как грядущий B20. Однако, остаётся вопросом, получит ли этот процессор разрешение на экспорт в Китай, так как он должен превзойти по мощности HGX H20.

#huawei #nvidia h100 #ascend 910c #hgx h20
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