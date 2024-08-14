Данные посёлки находятся между ПГТ Гродовка и автомагистралью Е50

Российские вооруженные силы продолжают свое наступление в районе Покровска, ежедневно приближаясь к этому городу, который является ключевым логистическим центром для Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Основные поставки для ВСУ осуществляются через Покровскую агломерацию из Днепропетровской области на территории Донецкой Народной Республики. На данный момент российские бойцы достигли окраин еще двух сел в этом направлении - Николаевки и Орловки, расположенных в Покровском районе. Эти два населённых пункта расположены между посёлком городского типа Гродовка, более трети которого уже оказалась под контролем Вооружённых Сил Российской Федерации, и ключевой автомагистралью E50.

Данный путь соединяет Покровск с Карловкой и служит основным маршрутом для обеспечения Карловского гарнизона украинских вооружённых сил. С выходом российских передовых отрядов к Николаевке остаётся примерно 2,5 километра до этой автодороги. Учитывая текущие обстоятельства, гарнизон ВСУ в Карловке теперь должен обдумать вопрос: удерживать ли контролируемые территории на южном берегу водохранилища, рискуя быть отрезанным российскими войсками от важнейшего поставочного маршрута, или же отступить в сторону Селидово.