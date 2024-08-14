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Zelikman
Foxconn заявила, что поставки серверов на основе GPU Nvidia Blackwell начнутся уже в этом году
Однако, есть вероятность возникновения дефицита флагманских чипов B200

  Foxconn подтвердила, что в текущем году начнёт поставлять свои первые серверы на основе графических процессоров Nvidia Blackwell, однако, в ограниченном количестве. Компания отметила, что даже несмотря на невозможность масштабной поставки машин на базе GB200, высокий спрос на серверы искусственного интеллекта позволит ей достичь запланированных объёмов продаж за счёт реализации уже имеющихся моделей с графическими ускорителями Nvidia Hopper.

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  "Мы активно разрабатываем и готовим производство новых серверов искусственного интеллекта, которые начнут поступать в продажу в небольших партиях в четвёртом квартале 2024 года, с увеличением объёмов выпуска в первом квартале следующего года", - сообщил Джеймс Ву, представитель Foxconn.

  Foxconn инвестировала внушительные средства в область серверов ИИ, которая сейчас составляет 40% всех серверных операций компании. Foxconn контролирует 40% мирового рынка серверов ИИ и рассчитывает, что этот сектор вскоре достигнет стоимости в триллион долларов. Спрос на серверы с графическими процессорами Nvidia H100 и H200 остаётся на высоком уровне, что внушает Foxconn уверенность в достижении целей по выручке в втором полугодии.

  Существует мнение, что Foxconn является ключевым производителем компьютеров на платформе Nvidia NVL72, основанных на узлах GB200, которые используют один 72-ядерный процессор Grace и два ускорителя B200. Основная проблема заключается в том, что Nvidia не сможет обеспечить массовые поставки адаптеров Blackwell в текущем году.

#nvidia #foxconn #графические ускорители #blackwell #серверы #b200
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