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Zelikman
В Южной Корее резко упали продажи электромобилей из-за сгоревшего Mercedes-Benz EQE
После крупного пожара на парковке, возникшего из-за вспыхнувшего аккумулятора Mercedes-Benz EQE 350, потребители начали с опаской смотреть на покупку электрического авто

  В начале месяца на парковке в Южной Корее произошел инцидент с возгоранием электромобиля Mercedes-Benz EQE 350, который привел к пожару. Этот инцидент не только повредил сотни других автомобилей и вызвал госпитализацию около 23 человек из-за отравления дымом, но и стал причиной волнений среди потребителей, обеспокоенных вопросами пожарной безопасности и недостаточной прозрачностью поставщиков аккумуляторов для их электромобилей.

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  В ответ на критику общественности Mercedes-Benz Korea сообщила, что в инциденте участвовал аккумулятор менее известного китайского производителя Farasis Energy. Это открыло дискуссию о прозрачности поставок батарей в Южной Корее и может вызвать аналогичные беспокойства в других странах. Южнокорейское управление по координации политики призвало автопроизводителей активно раскрывать информацию о производителях аккумуляторов для всех электромобилей, реализуемых в стране. Некоторые компании, такие как Hyundai, Kia, BMW Korea и Mercedes-Benz Korea, откликнулись на это и указали своих поставщиков на своих веб-сайтах.

  Тем временем в стране растет то, что в средствах называют всплеском "электрофобии". Некоторые жилые комплексы ужесточили правила, запрещая размещение электромобилей на подземных парковках и закрывая зарядные станции. Местные власти также рассматривают возможность снижения мощности общественных зарядных станций до 80%, чтобы снизить риски возгорания.

  В общем, эта история может инициировать масштабную дискуссию о прозрачности батарей для электромобилей. Инцидент акцентирует внимание на явном различии в подходах к раскрытию информации о батареях в разных странах. В то время как производители в США редко сообщают о марках своих аккумуляторов, Европейский Союз применяет активные меры в этом направлении. В прошлом году ЕС утвердил обязательный "паспорт аккумулятора" для электромобилей, который должен начать действовать в 2027 году.

  Хотя не существует конкретного движения за раскрытие информации о производителях аккумуляторов, наблюдается растущий интерес к прозрачности в цепочках поставок электромобилей. Это подразумевает усиленный контроль над источниками материалов и возможную связь с принудительным трудом или экологически неблагоприятными практиками. Увеличение прозрачности может быть полезным для потребителей, особенно учитывая риск возгораний электромобилей. Хотя электромобили в целом менее подвержены огню, пожары, возникающие у них, могут быть более интенсивными и трудными для тушения.

  Существует несколько факторов, способствующих возгоранию автомобилей, и одной из ключевых причин является внутреннее короткое замыкание в аккумуляторном блоке. Другая значительная угроза - это утечка тепла, которая может возникнуть в результате повреждения аккумулятора, что приводит к неконтролируемому перегреву и, как следствие, к быстрому распространению огня по всей аккумуляторной системе.

  Мнения экспертов в автомобильной области по решению этой проблемы разнятся. Некоторые специалисты в автомобилестроении считают, что простых рекомендаций от производителей аккумуляторов недостаточно для снижения риска возгорания, они предлагают разработать более всесторонний подход к сертификации пожарной безопасности для различных моделей аккумуляторов. В отличие от них, другие исследователи полагают, что более подробное информирование потребителей о характеристиках аккумуляторов может оказаться полезным. Однако, они подчеркивают, что в настоящее время отсутствует достаточное количество данных для окончательного вывода о том, какие конкретные марки аккумуляторов электромобилей имеют наибольшую предрасположенность к возгоранию.

  В то же время внедрение обязательного раскрытия информации столкнется с трудностями из-за ожидаемого сопротивления со стороны отрасли, учитывая, что не все производители могут соблюдать одинаковые стандарты или иметь сопоставимый опыт. Информация о поставщиках аккумуляторов может влиять на конкурентные позиции автопроизводителей и их способность к ведению переговоров. Производители электромобилей могут не спешить делиться такими данными, чтобы сохранить свое преимущество на динамично развивающемся рынке электрокаров.

  К тому же, цепочка поставок для аккумуляторов электромобилей является весьма сложной и зачастую включает несколько поставщиков разных компонентов и материалов. Обеспечение полной прозрачности всех этапов производства аккумуляторов и выявление поставщиков может оказаться невыполнимой задачей. Наконец, рынок аккумуляторов для электромобилей испытывает стремительное развитие, благодаря внедрению новых технологий и появлению новых игроков. Эти быстрые изменения могут затруднить создание и поддержание актуальной и достоверной информации.

#автомобили #электромобили #рынок #транспорт #технолгии #mercedes-benz eqe 350
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