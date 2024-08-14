В настоящий момент синий гигант испытывает серьёзные финансовые трудности

Intel без шума продала свои акции компании Arm, единственным публичным указанием на эту сделку стало обновление финансовой отчетности, в котором не были указаны 1176470 акций Arm Holdings.

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В начале августа Intel обнародовала квартальные результаты, которые оказались ниже прогнозов. Выручка сократилась на 1% до $12,83 миллиарда, не дотянув до аналитических ожиданий в 12,94 миллиарда долларов. Компания также сообщила о чистом убытке в размере 1,61 миллиарда долларов и снизила прогноз на текущий квартал. В результате акции упали на 26% за один день, достигнув наименьшего уровня с 2013 года, что сделало этот день самым неудачным для Intel с 1974 года.

Гигант технологий сообщил о программе по сокращению затрат объемом в $10 миллиардов, в рамках которой будет уволено 15000 сотрудников, что составляет около 13,6% от общего числа работников. Кроме того, компания приостанавливает выплату дивидендов за четвертый финансовый квартал и планирует уменьшить капитальные расходы. С момента IPO в сентябре 2023 года цена акций Arm возросла на 96%. Продав долю, Intel утратит своё право голоса в Arm.

Инвесторы подали коллективный иск, утверждая, что Intel ввела их в заблуждение относительно успешности своей литейной деятельности. Беспокойства о рентабельности Intel привели к снижению кредитного рейтинга агентством Moody's с A3 до BAA1. Финансовые трудности вынудили Intel перенести свое мероприятие Innovation с сентября на 2025 год.

Хотя Intel пытается привлечь больше средств, преодолевая один кризис за другим, она не распродала все свои акции. У компании остаются доли в различных проектах, включая летающее такси Joby Aviation, Astera Labs, занимающуюся сетями ИИ и машинного обучения, Senti Biosciences — производителя интеллектуальных лекарств, и MariaDB, разработчика баз данных с открытым исходным кодом.

Еще более тревожной новостью для Intel стали недавние данные Mercury Research, указывающие на то, что её позиции на рынках настольных ПК и ноутбуков x86 ослабляются из-за конкуренции с AMD. Эта ситуация, скорее всего, усугубится из-за проблем с Raptor Lake.