Стоимость машин выросла на 15-45 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации

АвтоВАЗ вновь обновил ценники на некоторые из своих моделей в этом году. На этот раз повышение цен коснулось линейки Granta и внедорожника Niva Travel. Обновлённые расценки вступили в силу 14 августа и опубликованы на официальном сайте Lada.

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Седаны и лифтбэки Granta, за исключением самой дешёвой комплектации Standard, цена которой составляет 700 тысяч рублей, подорожали на сумму от 15,5 до 16,5 тысяч рублей. Таким образом, четырёхдверная версия Classic’24 теперь стоит 931 тысячу рублей, где и далее указаны цены с включённым набором автомобилиста стоимостью 3500 рублей. Наиболее богатая прокаченная Granta Sportline теперь обойдётся в 1301000 рублей, прибавка составила 21,5 тысячи. Цены на универсал Granta Cross Quest выросли до 1167000 рублей - добавлено 20 тысяч, хотя ожидалось значительно большее увеличение. Lada Niva Travel в базовой комплектации Classic'24 теперь предлагается по цене 1314000 рублей - плюс 45 тысяч рублей. Модель Niva Legend в аналогичном исполнении по-прежнему стоит 981 тысячу рублей.

В июле наблюдался рост цен на Vesta, что было связано с отменой ряда комплектаций, однако сейчас их стоимость осталась на уровне прежних значений. Например, базовый седан в сборке Comfort с 106-сильным двигателем экологического класса «Евро-5» и механической трансмиссией, без учета скидок, которые могут составить до 220 тысяч рублей, стоит 1459900 рублей. К тому же, стабильной ценой порадовал Lada Largus, производство которого недавно восстановили в Ижевске. Универсал с 90-сильным двигателем оценен от 1660000 рублей, а фургон стоит на 10 тысяч дороже.

В начале месяца Международная ассоциация дилеров, объединяющая дилеров Lada и других марок, обратилась к главе российского правительства Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер утилизационного сбора на автомобили. По мнению организации, это поможет защитить права граждан и привлечет инвестиции в локализацию производства.