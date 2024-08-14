Сообщается о ликвидации 117 ударных дронов и 4 тактических ракет Точка-У

Украинские власти увеличивают количество атак по российским регионам, и в ночь с 13 на 14 августа противовоздушная оборона России успешно отразила одну из самых масштабных атак ударных дронов за последнее время. По утренним сводкам, украинские формирования атаковали восемь российских регионов, использовав как беспилотники, так и тактические ракеты «Точка-У».

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В ходе ночного столкновения российская ПВО ликвидировала четыре ракеты «Точка-У» и 117 дронов. Основные удары пришлись на Курскую и Воронежскую области: в Курске сбили четыре ракеты и 37 дронов, в Воронеже также было ликвидировано 37 беспилотников. Менее интенсивная атака была направлена на Белгородскую область, где ПВО перехватила 17 беспилотников.

Дополнительно неизвестное количество дронов атаковало Нижегородскую область, как утверждают украинские источники, целью был аэродром ВКС России в Саваслейке, откуда взлетают МиГ-31 с «Кинжалами». Информации о повреждениях нет. Также под удар попали Волгоградская, Брянская, Орловская и Ростовская области.

"В течение последней ночи средства противовоздушной обороны смогли уничтожить 4 тактические ракеты и 117 беспилотных летательных аппаратов. Из них 37 БПЛА и 4 ракеты были устранены над Курской областью, еще 37 БПЛА - над Воронежем, 17 БПЛА - над Белгородом, 11 - над Нижегородской областью, 9 - над Волгоградской, 3 - над Брянской областью, 2 - над Орловской и 1 - над Ростовской областью", - сообщается в докладе Министерства обороны.

Это уже второй случай за последние дни, когда по Курской области производится удар с использованием тактических ракет «Точка-У». Очевидно, что у Киева все еще имелись запасы этих боеприпасов.