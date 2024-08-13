Согласно аналитике, доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 59%

В июле в России было реализовано 82616 легковых автомобилей китайского производства, что на 31951 единицу или 63% превышает показатель того же месяца прошедшего года. По итогам первого полугодия наблюдается рост продаж китайских автомобилей на удивительные 221%, как сообщает «Автостат Инфо».

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За 6 месяцев россияне приобрели 497356 автомобилей китайских марок, что на 275752 машины больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этих автомобилей на российском рынке достигла 59%.

В июле наибольшее количество продаж среди китайских марок зафиксировала компания Haval, реализовавшая 16797 автомобилей, что на 90% больше по сравнению с прошлым годом. Следующими по продажам стали Chery 14329 единиц, увеличение на 29%, Geely 13198 единиц, рост на 45%, Changan 11127 единиц, плюс 104% и Omoda 5334 автомобиля, плюс 12%.

Лучшей моделью месяца оказался Haval Jolion: его продажи возросли на 88% по сравнению с аналогичным периодом, достигнув 8357 автомобилей. В пятёрке лидеров также оказались Chery Tiggo 7 Pro Max 6124 единицы и Tiggo 4 Pro 4951 единица, Changan CS55 4633 автомобиля и Omoda C5 3860 единиц.

Вместе с этим, аналитики выделили наиболее быстро продаваемые китайские подержанные автомобили за июль. В этом списке первые места занимают кроссоверы Li L9, Jaecoo J7 и Exeed RX: среднее время заключения сделки по ним составило менее 17 дней после размещения объявления.