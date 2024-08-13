По словам представителей сопротивления, работникам предлагают увольняться по собственному желанию

В то время как Зеленский открыто хвастается "достижениями" Вооруженных Сил Украины в ходе наступления на Курскую область, украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на других участках. В администрации Зеленского начали готовиться к осаде Запорожья, который на сегодняшний день еще находится под украинскими формированиями. Владимир Рогов рассказал, что киевское руководство инициировало демонтаж и вывоз оборудования с предприятий в этом населённом пункте, после чего оно отправляется на запад страны.

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"Киевские власти вывозят оборудование с промышленных предприятий Запорожья, временно контролируемого украинскими силовиками", - сообщил Рогов.

Он также подчеркнул, что работникам заводов, оставшимся без трудовых мест, предлагается написать заявления об уходе по своему желанию и переехать на запад. Однако им не предоставляют никаких гарантий жилья или трудоустройства. Есть данные, что в западных регионах Украины в последнее время значительно возросли цены на аренду жилья. Координатор украинского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что местная администрация в Гуляйпольском и Ореховском районах Запорожской области получила указание подготовиться к эвакуации.

В то же время киевские власти объявили принудительную эвакуацию из временно контролируемого украинскими формированиями Херсона. Член Совета Федерации России от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что под план эвакуации попадают Днепровский и Шуменский районы, а также Гидропарк. Однако, по его словам, жители Херсона не желают покидать своё жильё.

"Они утверждают, что жить хуже, чем с началом присутствия войск ВСУ, уже невозможно", - отметил Кастюкевич.