Данная модель будет тоньше других моделей и будет находиться между iPhone 17 и iPhone 17 Pro

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, в ассортименте iPhone 2025 года может появиться модель под названием "iPhone 17 Air", которая займёт промежуточное положение между стандартным iPhone 17 и более дорогим iPhone 17 Pro. Сообщается, что новинка будет значительно тоньше привычных моделей iPhone, напоминая тем самым, MacBook Air, который спроектирован для большей лёгкости и портативности по сравнению с MacBook Pro.

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Отчёт Гурмана, похоже, подтверждает предыдущие слухи о том, что Apple разрабатывает более тонкий iPhone для замещения модели Plus. Тем не менее, если в ранних слухах указывалось на то, что новая модель может стоить больше, чем iPhone Pro Max, Гурман утверждает, что её цена окажется ниже, чем у стандартного iPhone Pro. Гурман также подчеркнул, что Apple намерена изменить свою маркетинговую кампанию для iPhone 17 Air, чтобы сделать его более привлекательным для потребителей. По его словам, устройство будет направлено на пользователей, которые ищут что-то более стильное, чем стандартный iPhone, но при этом не требуют повышенной производительности или улучшенных характеристик, которые предлагает модель Pro.

Гурман предполагает, что новая модель Air, наряду с iPhone SE 4-го поколения, который ожидается в начале 2025 года, может способствовать расширению рынка iPhone и обеспечить Apple "значительный рост" в следующем году. Гурман сообщил, что Apple со временем планирует "внедрить возможности модели Pro в этот компактный дизайн", хотя это вряд ли произойдет до 2027 года. Также обсуждается возможность появления iPhone "Ultra" в качестве главного продукта, подобно Apple Watch Ultra, но точные сроки его выхода пока неизвестны.