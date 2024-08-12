Согласно данным сопротивления, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и другим вооружением ВСУ

Хотя в настоящее время большинство усилий сосредоточено на Курском направлении, удары по выявленным целям наносятся не только в Сумской области, но и по территории других регионов Украины. Вчера российские вооруженные силы осуществили точечный ракетный удар по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Николаевской области. Об этом информировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

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Удар был осуществлён в ночь 11 на 12 августа. Целевым объектом стал аэродром в Мартыновке, близ города Вознесенск Николаевского региона. В результате атаки был уничтожен склад с дальнобойными авиационными ракетами, которые находились на хранении для истребителей Воздушных сил Украины. Администрация Зеленского намерена использовать этот аэродром как площадку для операций в будущем.

В Мартыновке произошел мощный удар, сопровождаемый вторичной детонацией, которая отозвалась несколько раскатами. Согласно предварительным данным, был ликвидирован склад с дальнобойными ракетами, предназначенными для "подскока", рассказал Лебедев.

Помимо этого, было уничтожено предприятие, в котором собирали и хранили беспилотные летательные аппараты. Сообщается о потерях среди военнослужащих украинских сил, однако, точные цифры по ликвидированным и раненым пока не установлены. По предварительной информации, в медицинские учреждения были доставлены до 20 пострадавших на машинах скорой помощи. Наиболее "важные" случаи были направлены прямо в Николаев.