Новая модель получил дополнительные сидения, и может быть представлена уже в конце августа

Бренд премиальных электромобилей YangWang, входящий в концерн BYD, готовит обновлённую версию своего внедорожника U8 с увеличенным количеством сидений. Эту информацию подтверждают первые шпионские фотографии частично замаскированного прототипа, опубликованные изданием Car News China. По сообщению источника, новую модификацию могут представить уже 30 августа.

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Обычный YangWang U8, который был запущен на китайском рынке в прошлом году, имеет размеры 5319x2050x1930 мм и колесную базу в 3050 мм, предлагая только два ряда сидений. Эта роскошная модель стартует с цены в $152,6 тысячи и в основном ориентирована на городские поездки, хотя также доступна версия внедорожника Master Edition, способная преодолевать водные преграды глубиной до 1,4 метра. В первой половине 2024 года BYD реализовала почти 6 тысяч таких автомобилей.

Новая версия, судя по фотографиям, получит увеличенный задний свес, а расстояние между осями также немного вырастет. Передняя часть кузова останется без изменений. Снимков интерьеров пока нет, но китайские аналитики предполагают, что, учитывая статус модели, внутри будет шесть мест в конфигурации 2+2+2.

С технической стороны YangWang U8 представляет собой последовательный гибрид, в котором каждое колесо приводится в движение отдельным электромотором мощностью 220 киловатт. В сумме эти моторы развивают 880 киловатт 1197 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. 49-киловаттной батареи хватает для 180 километров в соответствии с циклом CLTC, однако, во время движения батарея подзаряжается с помощью двухлитрового турбомотора, что позволяет увеличивать общую дальность до 1000 километров при полном баке.