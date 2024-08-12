Сообщается, что войска уже подошли к самому населённому пункту

Российские вооружённые силы не прекращают активно наступать в направлении Торецка. Подтверждаются сообщения о том, что войска Российской Федерации смогли продвинуться в Торецк (имевший ранее название Дзержинск), преодолев первую оборонительную линию, расположенную между этим городом и посёлком Пивничное (Северное).

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Установив контроль над частным сектором на востоке города, российская армия заняла значительную часть жилого квартала южнее улицы 91-й дивизии. На этом направлении происходят столкновения с использованием тяжёлой бронированной техники. Украинская армия применяет привычные методы, используя многоэтажные здания как оборонительные позиции и господствующие высоты на местности.

Параллельно с достижениями на западе Торецка российские силы освободили новые области на северо-востоке от Нью-Йорка. За последние сутки и до утра 12 августа войска освободили примерно 6 квадратных километров территории между посёлком Нью-Йорк (Новгородское) и городом Железное. Это свидетельствует о том, что российские силы значительно укрепляют фланги у Торецка, чтобы предотвратить возможный контрудар украинских формирований по наступающим подразделениям армии. По позициям ВСУ в этом районе активно работают тяжёлые огнемётные системы.