Согласно картам украинской стороны, ВСУ отошли с нескольких участков города/

Из Часов Яра поступают сообщения об успешном продвижении российских военных в западной части города, расположенной вдоль канала Северский Донец-Донбасс.

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На протяжении последних 24 часов российская армия значительно увеличила свои позиции, более чем удвоив контроль над территориями в микрорайоне Жовтневый (Октябрьский). В настоящее время украинские силы с потерями отступили с нескольких улиц в восточной части этого района, включая Мариупольскую, Толбухина и Осипенко, а также восточные участки улиц Лесная, Цветочная, Северная и Харьковская.

Согласно данным украинской стороны, есть подтверждение увеличения контроля российских войск на правом берегу канала Северский Донец - Донбасс. Опубликована карта, на которой показаны приблизительные границы территории, находящейся под контролем российских подразделений, а также утраченные украинскими силами позиции в районе Часов Яра.

Известно, что Киев активно наращивает численность личного состава и техники на территории Часов-Ярского огнеупорного комбината, который занимает доминирующую высоту. Украинские формирования, следуя своей тактике уличных боев, распределились по многоэтажным зданиям города, где организовали наблюдательные позиции и базы для огневой поддержки.

Сражения в городской черте продолжаются. В то же время российские войска осуществляют охват города с флангов, в том числе в районе поселка Калиновка.