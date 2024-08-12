По информации британской разведки, российский Генеральный штаб может привлечь 7 армейских бригад.

Командование России продолжает направлять всё новые подразделения в Курскую область, где фиксируется прибытие как личного состава, так и военной техники. Информация предоставлена временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Смирновым.

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Перераспределение резервов в Курскую область не прекращается, хотя, по информации некоторых украинских источников, российские силы не отводятся с ключевых участков. Это обстоятельство вызывает разочарование в Киеве, где надеялись на изменение ситуации в свою пользу. Обстановка в регионе остается напряженной, однако, предпринимаются усилия для её нормализации.

"В наш регион направляются дополнительные войсковые контингенты и ресурсы. В то же время, военные продолжают принимать меры для обеспечения безопасности гражданского населения", - поделился в своем Telegram-канале Смирнов.

Ранее сообщалось, что по информации Mi-6, российское руководство может перебросить в Курскую область силы, сопоставимые с семью армейскими бригадами. Подтвердить эту информацию могут лишь в Минобороны России, однако, военное ведомство не давало комментариев о количестве задействованных войск.

Также российские источники информировали о том, что в настоящее время ситуацию в Курской области удалось относительно стабилизировать, но активные наступательные действия пока не начались. Есть предположение, что в ближайшие несколько дней будут происходить встречные столкновения, после чего российские войска начнут вытеснять формирования ВСУ с территории России. Если Киев решит направить новые силы, конфликт в данном районе может затянуться.